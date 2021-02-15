تدمير عجلة مفخخة ودراجات نارية والية لداعش في قره تبه بديالى

2021/02/15 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قصف طيران الجيش اهدافا مهمة لتنظيم داعش في ناحية قره تبه في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان طيرن الجيش وجه ضربات قوية استهدف وكرا كبيرا لداعش في منطقة نارين باطراف قره تبه شمال شرق بعقوبة اسفرت عن تدمير عجلة مفخخة ودراجات نارية والية كبيرة .واضاف ان العملية كانت استباقية وجاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة ./انتهى

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