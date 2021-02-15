اصابة عشرات المنتسبين بكورونـا في مستشفى الرفاعي شمال ذي قار

2021/02/15 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار عن اصابة 30 منتسبا في مستشفى الرفاعي العام شمال ذي قار بفيروس كورونا المستجد ، حيث تم اتخاذ الاجراءات الوقائيـة واخضاعهم للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي ./انتهى5

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