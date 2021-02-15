رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة اعتماد الحوار الجدي لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

2021/02/15 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي…….استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين 15 شباط 2021، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن بينها ملف الموازنة، وضرورة تأمين حقوق ومصالح المواطنين وعدم زجّها في المسائل السياسية.

وأكّد رئيس الجمهورية، أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح جميع المواطنين، مشيراً الى اهمية حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي من المواطنين والموظفين والمتقاعدين بما في ذلك إقليم كردستان.......المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالاثنين - 15 - شباط 2021

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