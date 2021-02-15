بالوثيقة.. الصحة تخاطب المحافظات بشأن اراض لمنتسبيها

2021/02/15 | 18:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، المحافظين كافة الى دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية بمواجهة جائحة كورونا، فيما استفسرت عن ملف قطع الاراضي وموعد تسليمها.وبحسب وثيقة، خاطبت فيها وزارة الصحة المحافظين كافة، تسأل عن ملف قطع الاراضي المخصصة للملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، فيما دعت المحافظين الى ابلاغ الوزارة بالاجراءات المتخذة وموعد تسليم […]

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