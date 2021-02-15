الصحة تؤكد.. البرتوكول العلاجي لـ كورونا فعال لكلا السلالتين

2021/02/15 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين، مؤكدة أن البرتوكول العلاجي فعال لكلا السلالتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين، وستوضح باقي التفاصيل في وقت لاحق”.

وأضاف البدر، أن “البرتوكول العلاجي فعال لكلا السلالتين، وقد يكون هناك تحديث بالبرتوكول بحسب المستجدات”، لافتا إلى أن “وزارة الصحة لديها أسرة كافية، والالآف منها مهيأة في حال تفشي فيروس كورونا”.

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات في السلالة الجديدة لكورونا.

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