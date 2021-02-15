الموصل تشهد اقبال على شراء الدبب الحمراء بعد أن كانت محظورة

2021/02/15 | 18:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار شهدت اسواق الموصل اقبالا على شراء الهدايا والاكسوارات بمناسبة عيد الحب او ما يعرف بيوم الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين (Valentine’s Day)‏ هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية من كل …

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