تركيا تستدعي السفير الامريكي

2021/02/15 | 18:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء السفير الامريكي لدى أنقرة للاحتجاج على تصريحات صادرة من وزارة الخارجية الامريكية بخصوص مزاعم تركية بمقتل عدد من الاتراك في اقليم كوردستان.

وقال موقع (Ntv) التركي ان وزارة الخارجية اتصلت بالسفير الامريكي ديفيد ساترفيلد وابدت احتجاجا على بيان للخارجية الامريكية متعلق بمزاعم تركية بأن عناصر حزب العمال الكوردستاني قتلوا مواطنين اتراك في محافظة دهوك خلال شن الجيش التركي حملة عسكرية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة تعزية بشأن حادثة غارا: "إذا صح خبر مقتل مواطنين أتراك على يد منظمة حزب العمال الكردستاني، فإننا ندين بشدة هذا العمل".

وحسب الموقع التركي فإن جملة "اذا صح خبر" أثارت حفيظة السلطات التركية ولذلك استدعت السفير الامريكي للاحتجاج على ذلك.

PUKmedia / وكالات

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