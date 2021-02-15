كورونا.. تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة في العراق والغرامات تبدأ غداً

2021/02/15 | 18:43 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق.&...

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