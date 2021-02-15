2021/02/15 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم رسالةً رسميةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات الصحيحة والسليمة التي اتخذتها الهيأة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات مقبلة.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي واطلعت عليها وكالة/ المعلومة/ إن “فيفا تسلموا قرارات محكمة (كاس) في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، كما تلقوا كذلك رسالة غير مؤرخة من أعضاء في الهيئة العامة، بخصوص المطالبة بإجراء انتخابات سريعة خلال 90 يوماً، الفيفا يرى أن الهيأة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون جاهزاً وفق التوقيتات والمهام المحددة على إقامة الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز الـ30 من شهر حزيران المقبل”.

وأوضح “فيفا” في رسالته: أن “الفترة الحالية من أعمال الهيأة التطبيعية تتماشى مع متطلبات قرارات (كاس) بقدر ما قد يكون قابلاً للتطبيق”.



مشدداً على: “أن الاتحادين الدولي والآسيوي نسقا مع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على مواصلة الاستراتيجية المتفق عليها وفق المواعيد المتفق عليها مسبقاً”.

وحدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيأة التطبيعية، حيث يجب أن تتم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات في موعد أقصاه الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما الموافقة والانتخابات بما يتعلق بالاتحادات الفرعية في تاريخ لا يتجاوز الـ31 من ايار/ مايو المقبل، وتنتهي مهمة التطبيعية في موعد أقصاه الـ30 من حزيران المقبل، بعد إجراء انتخابات مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يمنح التطبيعية الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فيفا” يمنح التطبيعية الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).