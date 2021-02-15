شجار عنيف يتطور لاستخدام السكين.. وشرطة ميسان تكشف لـNRT الملابسات

2021/02/15 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

فوتو: وزارة الداخلية / مديرية شرطة ميسان

منذ 18 دقیقة

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أعلنت قيادة شرطة المثنى، الاثنين، اعتقال شابين قاما بطعن صديقهما في جميع انحاء جسمه بواسطة "سكين"، اثر خلاف سابق بينهم.

وقال مدير اعلام القيادة، النقيب، محمد الخفاجي لموقع NRTعربية اليوم، (15 شباط 2021)، انه "بعد جمع المعلومات من قبل المشتكي على المتهمين تم التعرف على الشخصين ومكان تواجدهما وتم اصدار اوامر القضائية من المحكمة المختصة".

وأضاف الخفاجي: "وقد القي القبض عليهما حيث دونت أقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترفا بقيامهما بطعن المشتكي بالسكين بسبب وجود خلاف سابق بينهم، وتم توقيفهما وفق أحكام المادة (405 / 31) واحيلا الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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