المنافذ تصدر توضيحا بشأن مقالة تحدثت عن ازمة مينائية بسببها

2021/02/15 | 18:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، توضيحا بشأن مقال نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقال عنوانه (أزمة مينائية خانقة سببتها الكمارك والمنافذ).وذكرت الهيئة في بيان، انه”نظراً للنجاحات المتحققة في ادارة هيئة المنافذ الحدودية للمنافذ الاتحادية على اختلاف عناوينها وللنجاح له مؤشرات واضحة وملموسة أشاد بها القاصي والداني، فكانت هنالك إجراءات قامت بها الهيئة واتخذت […]

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