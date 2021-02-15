رئيس الجمهورية لوفد الاقليم: ضرورة اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول وفقاً للدستور

2021/02/15 | 18:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة بين المركز والاقليم لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور.وذكر في البيان الرئاسي، ان” ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ووزير الخارجية فؤاد حسين”.واضاف ان” اللقاء تناول أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن بينها ملف الموازنة، وضرورة تأمين حقوق ومصالح المواطنين وعدم زجّها في المسائل السياسية”.وشدد رئيس الجمهورية، على” أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة […]

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