الرئيس صالح: الحوار الجدّي كفيل بحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل

2021/02/15 | 18:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين، على أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح جميع المواطنين.

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وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2021)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ووزير الخارجية فؤاد حسين".

واضاف البيان، ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومن بينها ملف الموازنة، وضرورة تأمين حقوق ومصالح المواطنين وعدم زجّها في المسائل السياسية".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح جميع المواطنين"، مشيراً الى "اهمية حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي من المواطنين والموظفين والمتقاعدين بما في ذلك إقليم كردستان".

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