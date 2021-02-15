العدل تحدد دوام موظفيهـا بنسبة 50% اعتبارا من الخميس المقبل

2021/02/15 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة العدل ان يكون دوام جميع موظفيهـا بنسبة 50% والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف والتعقيم مع التباعد الاجتماعي اعتبارا من يوم الخميس المقبل ، كما تقرر ان يكون دوام الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن اطفال دون السادسة ، بنسبة25% ./انتهى5

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