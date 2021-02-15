صالح يلتقي وفد اقليم كردستان ويؤكد أهمية اعتماد الحوار الجدي لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور

2021/02/15 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية اعتماد الحوار الجدي والرغبة المشتركة لإيجاد الحلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور وبما يحقق مصالح جميع المواطنين .واشار صالح ، خلال لقائه اليوم الاثنين ، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، الى اهمية حسم مسألة رواتب موظفي الإقليم إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي من المواطنين والموظفين والمتقاعدين بما في ذلك إقليم كردستان.كما تناول اللقاء ، أهمية تعزيز الجهود والحوارات للوصول إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ومنها ملف الموازنة، وضرورة تأمين حقوق ومصالح المواطنين وعدم زجّها في المسائل السياسية./انتهى5......

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