2021/02/15 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت الأوساط السياسية في العراق، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيانِ تعزيةٍ انه تلقى بأسف بالغ نبأ وفاة شاويس، واصافا الأخير بالسياسي المناضل.

من جهته أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان شاويس بذل مسيرته وجذوة حياته لأجل بناء العراق الحر الديمقراطي الفيدرالي، وترسيخ العيش المشترك الآمن بين أطياف العراقيين كافة.

فيما أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن مواساته، بوفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوساط السياسية تنعى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأوساط السياسية تنعى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).