المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية تركز على ضرورة التعافي من جائحة كورونا

2021/02/15 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويلا، الاثنين، إلى إعطاء دفعة للمنظمة، معتبرة أنه من "الضروري" أن تكون "قوية" للتعافي من جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد العالمي.

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