استهداف رتل يحمل معدات لوجستية للتحالف يسفر عن إصابة ضابط بالجيش العراقي

2021/02/15 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض رتل يحمل معدات لوجستية الى قواعد التحالف الدولي لهجوم بعبوة ناسفة اثناء مروره على الطريق الدولي جنوبي بغداد ما اسفر عن إصابة ضابط في الجيش العراقي واضرار مادية.

واكد مراسل التغيير، ان العبوة انفجرت على آلية تابعة لشركة تنقل معدات للتحالف في ناحية الرشيد ما اسفر عن اصابة معاون امر سرية في الجيش العراقي اثناء مرافقته لآليات الدعم اللوجستي كما ادى الحادث الى اضرار في الاليات التابعة للجيش المكلفة بحماية الرتل.

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