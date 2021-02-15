2021/02/15 | 19:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المانيا وفرنسا تبحث مع كوردستان المشاكل مع بغداد واتفاق سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا وفرنسا تبحث مع كوردستان المشاكل مع بغداد واتفاق سنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا وفرنسا تبحث مع كوردستان المشاكل مع بغداد واتفاق سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).