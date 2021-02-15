الصحة: الإصابات المعلنة في الموقف الوبائي ضمن السلالتين

2021/02/15 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، إن الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي اليومي لكورونا من ضمن السلالتين. وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “الإصابات المسجلة في الموقف الوبائي لكورونا من ضمن السلالتين، وستوضح باقي التفاصيل في وقت لاحق”. وأضاف، أن “البرتوكول العلاجي فعال لكلا السلالتين، …

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