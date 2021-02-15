المشروع الوطني لخدمة الانترنت يعلن إطلاق خدماته بشكل رسمي عبر آلية الكابل الضوئي

2021/02/15 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن “المشروع الوطني لخدمة الانترنت”، الاثنين، اطلاق خدماته بشكل رسمي عبر آلية الكابل الضوئي إلى المنزل ضمن مرحلة الـFTTH. وقال المتحدث باسم المشروع مصطفى سعدون في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المشروع الوطنــي للإنترنــت هو أكبــر مشــروع بنــى تحتيــة في قطــاع الاتصــالات والإنترنــت في العــراق، ويغطــي جميــع المحافظــات العراقيــة باســتثناء …

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