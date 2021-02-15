المنافذ تؤكد تسجيل “تزايد ملموس” في الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة

2021/02/15 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، تسجيل “تزايد ملموس” في الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى تسهيل الإجراءات الروتينية للتجار والمستوردين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، انه “نظراً للنجاحات المتحققة في ادارة هيئة المنافذ الحدودية للمنافذ الاتحادية على اختلاف عناوينها وللنجاح له مؤشرات واضحة وملموسة أشاد بها القاصي والداني، فكانت هنالك إجراءات قامت بها الهيأة واتخذت قرارات بشأنها من أصحاب القرار الحكومي منها تخفيض أجور الموازين الجسرية وتطبيق نظام الاتمتة الإلكترونية لتجفيف منابع الفساد والتزايد الملحوظ في التبادل التجاري وتوافد الحاويات بشكل كبير في موانئ ام قصر”.

وأشار البيان إلى أن “ما تحقق من إيرادات مالية في المنافذ كافة لعام 2020 وما تحقق كاحصائية أولية لشهر كانون الثاني الماضي ومنتصف شهر شباط الجاري لعام 2021 هنالك تزايد ملموس في الإيرادات مقارنة بمثيلاتها في الأعوام السابقة والقادم افضل لتعزيز الواقع الاقتصادي وتحقيق إيرادات متميزة وداعمة لخزينة الدولة”.

وأكدت الهيئة، سعيها الدؤوب “لتسهيل الإجراءات الروتينية للتجار والمستوردين مع الالتزام بالضوابط والتعليمات لتنشيط الحركة التجارية والعمل على توفير بيئة عمل أمنة ونموذجية لممارسة اعمالهم بعيدآ عن الضغوط والابتزاز”.

وشددت على، ضرورة “تكاتف الجميع من الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والعمل بروح الفريق الواحد سيكون مردوده الإيجابي لتحقيق النجاحات في ملف المنافذ الحدودية ومواكبة هذا النجاح مع استراتيجية البرنامج الحكومي الاصلاحي للحفاظ على مقدرات الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين ومنع الهدر بالمال العام”.

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