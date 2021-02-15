2021/02/15 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، أن الصراع بين السياسيين، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، “دموي، وخداع، وديمقراطي”، على حد تعبيره.وقال الصدر، عبر تغريدة على موقع تويتر، وتابعها “المركز الخبري الوطني”، إنه “في هذه الأيام ومع اقتراب الانتخابات تتعالى الصراعات بين الفرقاء السياسيين ممن هم مقبلون على الانتخابات”، مضيفا: “ولا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دموي وخداع وديمقراطي..



الصدر يقسم الصراعات المركز الخبري الوطني.

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