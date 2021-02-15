2021/02/15 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، فيما أصدر توجيها لوزارة الكهرباء.المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ذكر في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الكاظمي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة”، لافتاً إلى ان “الاجتماع بحث الاستعدادات الجارية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفيرها للمواطنين خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة ويصدر توجيهاً لوزارة الكهرباء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة ويصدر توجيهاً لوزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة ويصدر توجيهاً لوزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).