2021/02/15 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس اقليم كوردستان والوفد المرافق له مع هادي العامري رئيس تحالف الفتح، مساء اليوم الاثنين في العاصمة الاتحادية بغداد.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي يعقدها وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني في اطار زيارته الى بغداد لاستكمال الحوارات بشأن حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وبحث طالباني والعامري خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية في العراق، حيث شدد الجانبان على ضرورة ايجاد حلول جذرية للمسائل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

هذا وبحث الجانبان ايضا مشروع قانون الموازنة الاتحادية واتفقت آراؤهما على ضرورة حسمها على اساس الدستور والقانون، وبما يحفظ حقوق الجميع.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني والعامري يؤكدان ضرورة حفظ حقوق الجميع في الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني والعامري يؤكدان ضرورة حفظ حقوق الجميع في الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).