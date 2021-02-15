صحة كردستان: لا حظر للتجوال في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية

2021/02/15 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

استبعد مدير عام ديوان وزارة الصحة بحكومة كردستان خالص قادر، الاثنين، فرض حظر للتجول نتيجة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الإقليم.

وقال قادر لوكالة /المعلومة/ إن “مستشفيات الإقليم والمراكز الصحية لم تسجل إصابات بالسلالة الجديدة، وكانت هناك حالات مشكوك بها في دهوك وأربيل وبعد اخذ التحاليل تبين أن أصابتها بفيروس كورونا”.

وأضاف أن “الإقليم سيبدأ بتطبيق خطوات جديدة لإلزام المواطنين على التباعد والاتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بعد تسجيل وزارة الصحة الاتحادية لإصابات بالسلالة الجديدة، ولكن حظر التجول غير مطروح حتى الآن، في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية”.

وأعلن وزير الصحة حسن التميمي تسجيل العراق لإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، فيما اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة سلسلة من الإجراءات بينها حظر التجول الجزئي بداية من 18 من الشهر الحالي.



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