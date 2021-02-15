مجالس المحافظات تجربة فاشلة بأمتياز

2021/02/15 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو ان احزاب السلطة وما يسمى بالكتل

السياسية تسعى جاهدة لأعادة الحياة الى

مايسمى بمجالس المحافظات والتي كانت

عبارة عن حدائق خلفية لهذه الاحزاب

والكتل واصحبت هذه المجالس استحقاق

ح

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