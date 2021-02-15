ظريف وآل ثاني يبحثان وساطة قطر بين إيران والولايات المتحدة

2021/02/15 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد

ظريف مع نظيره القطري محمد بن عبد

الرحمن بن جاسم آل ثاني في طهران، اليوم

الاثنين، جملة من القضايا ذات الاهتمام

المشترك بين البلدين.

وشدد ظريف على "ضرورة التعاون بي

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