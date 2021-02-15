قد تشمل السعودية.. ترامب يخطط لجولة دولية لجمع المال

2021/02/15 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن

الرئيس السابق دونالد ترامب يخطط لجولة

دولية قد تشمل السعودية للحصول على

المال، وسط القضايا القانونية التي

يواجهها وقرب موعد سداد قروضه.

وقال مايكل دي أنطونيو المحلل

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