استشهاد جندي و إصابة 2 آخرين بانفجار عبوة ناسفة

2021/02/15 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوبي محافظة كركوك وادت الى استشهاد احد عناصرها واصابة اخرين .

وذكرت مصادر امنية إن عبوة ناسفة استهدفت قوة من الجيش في قرية جنوبي قضاء داقوق ، واشارت الى ان الانفجار ادى الى استشهاد جندي في اللواء الحادي عشر من الفرقة الرابعة واصابة اثنين اخرين بجروح.

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