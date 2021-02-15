2021/02/15 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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انفجرت عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي جنوبي محافظة كركوك وادت الى استشهاد احد عناصرها واصابة اخرين .
وذكرت مصادر امنية إن عبوة ناسفة استهدفت قوة من الجيش في قرية جنوبي قضاء داقوق ، واشارت الى ان الانفجار ادى الى استشهاد جندي في اللواء الحادي عشر من الفرقة الرابعة واصابة اثنين اخرين بجروح.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد جندي و إصابة 2 آخرين بانفجار عبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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