2021/02/15 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جیهاد_محه‌مد_که‌ریم نبذة قصی-;-رة عن منظمة التحرر(ازادبوون).



تعری-;-ف المنظمة:اولا/ اسم المنظمة : منظمة التحرر لتنمی-;-ة الطاقات الفردی-;-ة وتنمی-;-ة القوی-;- البشری-;-ةشعار المنظمة: ی-;-تکون الشعار من صورة طائر منفتح الجناحی-;-ن ذو لونی-;-ن حی-;-ث ی-;-تزی-;-ن الجناح الای-;-من باللون الازرق والای-;-سر باللون الابی-;-ض کرمز للنضال المدني والتقالی-;-د ا ......





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