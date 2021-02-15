مقتدى الصدر يحدد 3 مستويات للصراع السياسي قبل الانتخابات

2021/02/15 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، 3 مستويات للصراع السياسي قبل الانتخابات.

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وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (15 شباط 2021)، "في هذه الأيام ومع اقتراب الانتخابات تتعالى الصراعات بين الفرقاء السياسيين ممن هم مقبلون على الانتخابات ولا سلطان لي على أغلبهم ولا سيما الفاسدين منهم".

وتابع، "هنا أقسم الصراع الى ثلاثة مستويات":

الأول: الصراع الدموي: كالخطف والقتل والضرب وما شاكل ذلك..



وكل ذلك ممنوع عندنا.

الثاني: الصراع الخداع: وهو الصراع الذي يبتني على الحقد بين أبناء الوطن الواحد وأول أسسه الكذب والخداع وكيل التهم بلا دليل ولا حجة واضحة.

الثالث: الصراع الديمقراطي: وهو الصراع الأخلاقي الصادق والذي لا يكون إلا بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت انتماءاتهم وأفكارهم وعقيدتهم وتوجهاتهم..



بيد أن حب الوطن يجمعهم.

وقال الصدر إن "الأول يجب أن يحل بالقضاء والتراضي والإصلاح فورا.



وأما الثاني فيجب انهاؤه فليس من أخلاقنا التسقيط والتشهير، حتى لمن يستغل الإصلاح لمغانم انتخابية وإن كان هذا الأسلوب مرفوضا برأينا".

وتابع "فمن هذه اللحظة الى أن يأتي موعد الانتخابات على الجميع التحلي بروح أخوية وطنية والتخلي عن العنف والكذب إلا بالحجة والدليل والمنطق".

وأشار الى أنه "بين هذا وذاك يمكن اللجوء الى الشرع والقانون وما يرضي الله تعالى.



ولن أقبل بالتعدي على من يسبونني بغير حق فضلا عن غيرهم..



فقد أدبنا آل الصدر على التسامح والغفران..



وإن كان ما يقولونه بحقي كذبأ فأوكلهم لرب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وإن كان حقا فأطلب لي ولهم التوبة والغفران".

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