هيئة الاستثمار تكشف خطوات تنظيم عشوائيات بغداد وسيناريوهان لتنفيذ المدن الجديدة

2021/02/15 | 19:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة الاستثمار العراقية، اليوم الاثنين، أبرز الخطوات الجوهرية لتنظيم العشوائيات في بغداد، مشيرة إلى إعادة النظر بالرخص الاستثمارية التجارية المتلكئة.وقالت سهى النجار رئيسة الهيئة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الخطوات الجوهرية …

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