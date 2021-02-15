الصدر يتحدث عن 3 مستويات من الصراع تسبق الانتخابات المبكرة

2021/02/15 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، 15 شباط، 2021، إن هناك 3 انواع من الصراعات السياسية تسبق اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "هذه الايام ومع اقتراب الانتخابات تتعالى الصراعات بين الفرقاء السياسيين ممن هم مقبلون على الانتخابات".

واضاف أن "الصراعات تنقسم إلى ثلاثة اقسام الأول : الصراع الدموي كالخطف والقتل والضرب وما شاكل ذلك، والثاني: الصراع الخداع وهو الصراع الذي يبتنى على الحقد بين ابناء الوطن الواحد واول اسسه الكذب والخداع وكيل التهم بلا دليل ولا حجة واضحة".

واضاف أن "الصراع الثالث: الصراع الديمقراطي وهو الصراع الاخلاقي الصادق الذي لا يكون الا بين ابناء الوطن الواحد مهما اختلفت انتماءاتهم وافكارهم وعقيدتهم وتوجهاتهم".

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