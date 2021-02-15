الصدر يدعو الى انهاء الصراعات بين الفرقاء السياسيين

2021/02/15 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الى انهاء الصراعات بين الفرقاء السياسيين .وقال الصدر في تغريدة له “في هذه الأيام ومع اقتراب الانتخابات تتعالى الصراعات بين الفرقاء السياسيين ممن هم مقبلون على الانتخابات.ولا سلطان لي على أغلبهم ولا سيما الفاسدين منهم.الأول: الصراع الدموي: كالخطف والقتل والضرب وما شاكل ذلك..وكل ذلك ممنوع عندنا.وهنا أقم الصراع الى ثلاثة مستوياتالثاني: الصراع الخداع: وهو الصراع الذي يبتني على الحقد بين أبناء الوطن الواحد وأول أسسه الكذب والخداع وكيل التهم بلا دليل ولا حجة واضحة.الثالث: الصراع الديمقراطي، وهو الصراع الأخلاقي الصادق والذي لا يكون إلا بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت انتماءاتهم وأفكارهم وعقيدتهم وتوجهاتهم.بيد أن حب الوطن يجمعهم.لذا فإن الأول يجب أن يحل بالقضاء والتراضي والإصلاح فورا.وأما الثاني فيجب انهاؤه فليس من أخلاقنا التسقيط والتشهير حتى لمن يستغل الإصلاح لمغانم انتخابية وإن كان هذا الأسلوب مرفوضا برأينا.فمن هذه اللحظة الى أن يأتي موعد الانتخابات على الجميع التحلي بروح أخوية وطنية والتخلي عن العنف والكذب إلا بالحجة والدليل والمنطق.وبين هذا وذاك يمكن اللجوء الى الشرع والقانون وما يرضي الله تعالى.ولن أقبل بالتعدي على من يسبونني بغير حق فضلا عن غيرهم.فقد أدبنا آل الصدر على التسامح والغفران..وإن كان ما يقولونه بحقي كذبا فأوكلهم لرب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وإن كان حقا فأطلب لي ولهم التوبة والغفران./انتهى.

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