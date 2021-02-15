ايران تقترح نقل حجاجها للديار المقدسة برا عبر العراق ان وافقت السعودية

2021/02/15 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اقترحت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، على الجانب العراقي إمكانية السماح للإيرانيين الذين يريدون أداء مناسك الحج بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية عبر الحدود البرية العراقية.وقال ممثل المرشد الإيراني في منظمة الحج والزيارة عبد الفتاح نواب، اليوم الإثنين، في لقاء مع مسؤولي الحج العراقيين عبر الإنترنت، إنه : يقترح تهيئة شروط لسفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية عبر العراق.واضاف ان / السماح للإيرانيين بالسفر برا إلى السعودية عبر العراق مشروط بموافقة المملكة.وأضاف نواب، أنه : لم تتضح بعد إمكانية إقامة مراسم الحج لهذا العام، كما أن السلطات السعودية لم تعلن بعد موقفها بشأن ذلك.وأشار إلى إنه : نظرا للظروف التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا، هناك أهمية للحصول على معلومات حول برامج الحج المستقبلية، مبينا أن : المملكة العربية السعودية لم تقدم بعد معلومات في هذا الصدد.وقال عبد الفتاح نواب ان : التعاون بين الدول الإسلامية سيأتي بثمار ثمينة، وإذا أعلنت الحكومة السعودية عن استعدادها لإقامة مراسم الحج، فيمكننا التواصل والتحدث مع مفكري وشخصيات العالم الإسلامي.وكانت إيران ترسل حجاجها عبر طائرات إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، غير أن وباء كورونا أوقف غالبية رحلات الطيران في العالم.من جانبه، قال سامي المسعودي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية انه : من المفيد عقد مثل هذه اللقاءات في ضوء الأفكار التي يمكن أن تؤدي إلى الوحدة وزيادة معرفة مسؤولي الحج والحجاج.وأضاف المسعودي بحسب ما نقل عنه موقع منظمة الحج الإيرانية : يجب أن نحول مؤتمر الحج الكبير إلى تجمع شعبي هادف حتى تتقدم الأمة الإسلامية نحو أمة موحدة.ورحب بتبادل الخبرات بين البلدين (إيران والعراق) في مجال الحج والعمرة، مشددا على ضرورة التواصل مع الدول الإسلامية الأخرى فيما يتعلق بموسم الحج المقبل، واعتبر الفضاء الإلكتروني منصة مناسبة في هذا الصدد.بدوره، قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، خلال الاجتماع، إن عدم اليقين بشأن الحج المستقبلي سيخلق مشاكل لبرامج تنفيذية الحج.وقال ان : تحديد مهمة الحج في الوقت المناسب ضرورة لا يمكن إنكارها.وأضاف رشيديان: أن إيران أعدت تعليمات صحية لمجالات مختلفة مثل الإقامة والتغذية والنقل وما إلى ذلك، وهي مستعدة لتقديمها للجانب العراقي.وبحسب الموقع الإخباري الإيراني / حج نيوز/ فقد رحب رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية بهذا المقترح، وقال : إذا وافقت السعودية، فنحن مستعدون لمتابعة سياق هذه الزيارات إلى العراق./انتهى3

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