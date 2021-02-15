الجولة 15 في مسار

2021/02/15 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تغلق فيه أبواب الحل السياسي في سوريا، وتنعدم فيه الخيارات، تطل "الدول الضامنة" لمسار "أستانة السوري" بجولة جديدة في مدينة سوتشي الروسية تحمل رقم "15".

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