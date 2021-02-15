موجة صقيع قطبية غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة

2021/02/15 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية الاثنين من أن موجة برد “غير مسبوقة” ستجتاح الولايات المتحدة في بداية الأسبوع مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.منذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية.كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل […]

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