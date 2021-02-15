رسمياً.. النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا مديرًا عامًا لمنظمة التجارة العالمية

2021/02/15 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عينت منظمة التجارة العالمية الوزيرة النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجو إيويلا في منصب مدير عام المنظمة.

وقالت الدكتورة أوكونجو إيويلا، مدير عام المنظمة، إن من الأولويات الرئيسية بالنسبة لها العمل مع الأعضاء للتصدي في أسرع وقت للعواقب الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة COVID-19، وفقًا لكلمتها على الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية.

وتتولى إيويلا مهامها في الأول من مارس/ آذار، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية يتم اختيارها لمنصب المدير العام، تنتهي فترة رئاستها، القابلة للتجديد في 31 أغسطس/آب 2025.

من هي الرئيسة الجديدة للمنظمة؟هي خبيرة اقتصادية نيجيرية وأول سيدة تصبح وزيرة للمالية في تاريخ نيجيريا، كما شغلت منصب مدير البنك الدولي بين 2007 و2011.تخرجت في جامعة هارفارد عام 1976 ثم حصل على الدكتوراه من معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا.فازت المرشحة النيجيرية بالمنصب بعد أن تخلت المرشحة الأخرى الوحيدة للمنصب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي رسميًا عن ترشحها.وقال مصدران حضرا الاجتماع،اليوم الاثنين، إن كل أعضاء المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرارات بالمنظمة، وافقوا على تعيينها أثناء اجتماع افتراضي اقتصر جدول أعماله على بند واحد، بحسب رويترز.

وأضافت إيويالا قائلة: “تواجه منظمة التجارة العالمية العديد من التحديات ولكن بالعمل معًا يمكننا بشكل جماعي أن نجعل منظمة التجارة العالمية أقوى وأكثر مرونة وتكيفًا بشكل أفضل مع حقائق اليوم”.

دعم الولايات المتحدةدعمت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ترشيح أوكونجو إيويالا، بعد انسحاب وزيرة تجارة كوريا الجنوبية يو ميونغ هى من منصب مرشح مدير عام المنظمة في 5 فبراير/شباط الماضي.

وكانت الولايات المتحدة، رفضت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، مساندة المرشحة النيجيرية لقيادة منظمة التجارة العالمية، لتكون خلفا للبرازيلي روبرتو أزيفيدو ودعمت وزيرة التجارة يو ميونغ هي.

وبدأت عملية اختيار مدير عام جديد في 14 مايو/آيار الماضي عندما أبلغ المدير العام السابق روبرتو أزيفيدو أعضاء منظمة التجارة العالمية أنه سيتنحى عن منصبه قبل عام واحد من انتهاء ولايته.



وبعد ذلك ترك منصبه في 31 أغسطس/آب.

وكانت المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية عقد في 31 يوليو/تموز ثلاث مراحل من المشاورات على مدى شهرين تبدأ في 7 سبتمبر/أيلول خلال هذه المشاورات السرية، تم تقليص مجال المرشحين من ثمانية إلى خمسة ثم اثنين.

وأبلغ رئيس المجلس العام ديفيد والكر من نيوزيلندا الأعضاء، في اجتماع عقد في 28 أكتوبر / تشرين الأول، أنه بناءً على المشاورات مع جميع الوفود، كانت الدكتورة أوكونجو إيويالا هي الأفضل للوصول إلى إجماع من أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضوًا، وقال ممثل الولايات المتحدة إنه لا يمكنه الانضمام إلى توافق الآراء.

تراجع حجم التجارة السلعيةتوقعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي 2020، بتراجع حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 9.2٪ بنهاية العام الماضي، كما رجحت ارتفاع التجارة بنسبة 7.2٪ في عام 2021قالت المنظمة، إن تلك التقديرات متغيرة بسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، وتتوقف على السياسات التي ستتبعها الدول لمواجهة الجائحة.كما توقعت المنظمة تراجع الناتج المحلي الإجمالي المرجح بالسوق العالمي في عام 2020 عند 4.8٪ مقارنة بتوقعات سابقة خلال النصف الأول من العام نسبتها 2.5٪ .رجحت ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9٪ في عام 2021، لكن هذا يعتمد بشكل كبير على تدابير السياسة وعلى شدةمدى انتشار الجائحة.توقعت المنظمة، أن تشهد جميع أنحاء العالم زيادات كبيرة في أحجام الصادرات والواردات في عام 2021، ورجحت نمو الواردات إلى آسيا وأميركا الجنوبية بنسبة 6.2٪ و6.5٪ على التوالي خلال العام 2021.

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