الجوية يطلب استضافة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا

2021/02/15 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسل القوة الجوية العراقي كتابا رسميا، إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يطلب من خلاله استضافة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، في مدينة البصرة، في حال تأهله إلى دور المجموعات.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، علي زغير، في تصريحات خاصة لـ(كووورة)، إن كل الظروف متاحة لاستضافة المجموعة في البصرة.

وأضاف: “القوة الجوية لديه الخبرة في التنظيم، حيث سبق أن استضفنا عددا من المباريات، في البطولات الآسيوية المختلفة، بالتالي طلب الاستضافة حق مشروع، والعراق بحاجة إلى هذا الدعم، لا سيما أنه مقبل على استضافة عدد من البطولات الإقليمية والقارية”.

يشار إلى أن المجموعة الثانية تضم كلا من، باختاكور الأوزبكي وتراكتور تبريز الإيراني والشارقة الإماراتي، والفائز من مواجهة الملحق بين القوة الجوية والوحدة السعودي.

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