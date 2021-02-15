فلاحو كربلاء ينظمون دورة تخص طرق إكثار أشجار الفاكهة المستديمة بالمحافظة

2021/02/15 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الاتحاد الفرعي لقضاء المركز احد

أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة بـ (الدورة

الفلاحية) التي أقامتها دائرة الإرشاد

والتدريب الزراعي / المركز الإرشادي

التدريبي الزر

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