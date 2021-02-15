دموي وخداع وديمقراطي.. الصدر يقسم الصراعات السياسية بالعراق

2021/02/15 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،

اليوم الإثنين، أن الصراع بين

السياسيين، ينقسم إلى ثلاثة أقسام،

“دموي، وخداع، وديمقراطي”، على حد

تعبيره.

وقال الصدر، عبر تغريدة على موقع تويتر،

وتابعها وكالة نون

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