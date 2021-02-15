اصابة ضابط عراقي باستهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي بغداد

2021/02/15 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة

استهدفت رتلا للتحالف الدولي جنوبي

العاصمة بغداد

وقال المصدر اليوم الاثنين أن “عبوة

ناسفة انفجرت، مستهدفة رتل دعم لوجستي

تابع للتحالف الدولي”.

وأضاف ان “الانفجار وق

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