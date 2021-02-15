الأردن.. 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/15 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين عن تسجيل 18 وفاة و2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4473، والإصابات إلى 349562 حالة.

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