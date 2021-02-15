الموارد تفصح عن محاور مؤتمر بغداد للمياه الدولية

2021/02/15 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - نصار الحاج

أفصحت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن محاور مؤتمر بغداد للمياه الدولية، فيما أكدت استعداداتها التحضيرية الواسعة للمؤتمر الذي سيعقد في آذار المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أبرمت مذكرة تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بهدف الدعم المالي والفني لمؤتمر بغداد الدولي للمياه".

وبيّن أن "المؤتمر الذي سيعقد في آذار المقبل تحت شعار "التخطيط والادارة الرشيدة للموارد المائية لتحقيق استدامتها" وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "محاور المؤتمر ستشتمل في المحور الأول على التخطيط الستراتيجي لإدارة متكاملة للموارد المائية والأمن الغذائي والمائي داخلياً وخارجياً وتحديات التأثير المناخي".

وتابع أن "المحور الثاني سيخصص عن التعاون الأقليم والدولي للحد من نقص المياه، فيما يتعرض المحور الثالث الى تأثير الاعمال الارهابية على منظومة المياه وسبل تجنب مخاطرها والحد من تاثير الكوارث الطبيعية"، وأشار الى أن "المحور الرابع سيعتمد دور التكنلوجيا الحديثة في تنمية الموارد المائية".

ولفت راضي في ما يتعلق بضيوف ومشاركة مؤتمر بغداد الى أن "الوزارة ستضيّف جهات حكومية ودولية ومنظمات الامم المتحدة المعنية بالمياه وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني مع دعوة دول الجوار تركيا وسوريا وايران وغيرها".

وبشأن أهداف المؤتمر أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن "المؤتمر يهدف الى تغيّر التحديات المستقبلية التي تواجه ديمومة توفير المياه بما يتلاءم مع المتطلبات الوطنية والحشد الدولي لموقف العراق من اجل المياه المشتركة مع دول الجوار والاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الموارد المائية، وتطوير البنى التحتية التي عانت من التدهور بسب الاعمال الارهابية لتنظيم داعش الارهابي التي تعرض لها العراق في الآونة الاخيرة وزيادة الوعي والمستوى الاقليمي والعالمي للمحافظة على المياه والتعرف على اخر ما وصلت اليه التكنلوجيا في مجال تنمية المياه".

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