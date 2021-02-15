2021/02/15 | 20:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير من مادتين "خطرتين" في الموازنة تؤسسان لـ"نظام اقطاعي" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من مادتين "خطرتين" في الموازنة تؤسسان لـ"نظام اقطاعي") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من مادتين "خطرتين" في الموازنة تؤسسان لـ"نظام اقطاعي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).