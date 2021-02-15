الموارد تفصح عن محاور مؤتمر بغداد للمياه الدولية

2021/02/15 | 20:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفصحت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن محاور مؤتمر بغداد للمياه الدولية، فيما أكدت استعداداتها التحضيرية الواسعة للمؤتمر الذي سيعقد في آذار المقبل.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، في تصريح خاص للوكالة الرسمية، إن “الوزارة أبرمت مذكرة تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بهدف الدعم المالي والفني لمؤتمر بغداد […]

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