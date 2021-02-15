الزراعة توافق على تصدير 10 آلاف طن من محصول الطماطم إلى السعودية

2021/02/15 | 20:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وافقت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، على تصدير 10 آلاف طن من محصول الطماطم إلى السعودية.وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير الزراعة محمد الخفاجي وافق، اليوم الاثنين، على تصدير (10.000) طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ عرعر الحدودي، من الفائض عن الاستهلاك المحلي”.وأضاف، أن “التصدير هو في إطار تعظيم […]

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