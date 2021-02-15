2021/02/15 | 21:00 - المصدر: سفن سكاي

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افاد مصدر مقرر من لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم ان جلسة مجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء هي من ستحدد مصير دوري الكرة الممتاز من الاستمرار او التوقف.

وسيطالب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال باستثناء الأندية والدوري الممتاز من إجراءات الحظر خصوصاً بعد تواصله مع خلية الأزمة و وزير الصحة بهذا الصدد في الساعات الماضية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوم غد يتحدد مصير دوري الكرة الممتاز ..



اما الاستمرار او الايقاف 7 SKY TV.

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