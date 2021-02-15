اليونان تشهد أعنف موجة ثلجية منذ 12 عاما

2021/02/15 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أدت أعنف موجة من الثلوج تشهدها اليونان منذ 12 عاما إلى انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة النقل، وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم اليوم الاثنين.

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